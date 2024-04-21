Süper Lig'de bir döneme damga vurmuştu. Şimdi Bölgesel Amatör Lig'e düştü

TFF 3. Lig'de 29. hafta maçlarının ardından Süper Lig'in köklü kulübü büyük bir şok yaşadı. Süper Lig'de mücadele ettiği dönemde Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da şampiyon olan Akhisarspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

29. hafta maçında Erbaaspor ile karşı karşıya gelen Akhisarspor, sahadan 6-2'lik skorla mağlup ayrıldı. .

Böylece 19 puanda kalan Akhisarspor'un bitime 1 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Erbaaspor ise 54 puana ulaştı.

Konuk Erbaaspor'un gollerini Atalay Yıldırım (2), Emirhan Çavuş, Alperen Doğan, Berat Yaman ve Tahsin Hacımustafaoğlu attı.

Ev sahibi Akhisarspor'un sayıları ise Bertuğ Uz ve penaltıdan Bora Yılmaz'dan geldi.