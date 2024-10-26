Süper Lig'de bugün oynanan maç sonuçları

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Süper Lig'de bugün oynanan maç sonuçları

Süper Lig'de 10. hafta kapsamında bugün oynanan maçların sonuçları belli oldu.

Süper Lig'in 10. haftasında 3 müsabaka oynandı. Atakaş Hatayspor, Bellona Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan deplasman ekibi Kayserisppor 1-0 galip ayrıldı.

İstanbul'da ise son dönemlerin formda ekibi Samsunspor, Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. Deplasmanda zorlanmayan Samsunspor, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.

İzmir'de ise Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Göztepe, ilk yarıda gördüğü kırmızı kart ile maçı 10 kişi tamamladı. Göztepe, Trabzonspor'u evinde 10 kişi ile uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

İşte Süper Lig'de bugün oynanan maç sonuçları:

Atakaş Hatayspor 0 -1 Bellona Kayserispor

Kasımpaşa 1 - 4 Samsunspor

Göztepe 2 - 1 Trabzonspor

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