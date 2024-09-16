Süper Lig'de dev derbilerin tarihleri belli oldu. TFF 11 haftalık fikstürü açıkladı

Trendyol Süper Lig'de 11 haftalık lig programı açıkladı.

Süper Lig'in 7-17. haftaların müsabakalarına ilişkin program açıklanırken merak edilen derbi tarihleri ise belli olmuş oldu.

Buna göre derbilerin programı ; Galatasaray - Beşiktaş maçı 20 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de oynanırken; Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ise 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

İŞTE DERBİ TARİHLERİ...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yapılacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 3 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki Galatasaray-Trabzonspor maçı 16 Aralık Pazartesi günü saat 21.00'da oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de 11 haftalık lig programı ise şu şekilde;