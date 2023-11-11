Süper Lig'de gol yağmuru: Kasımpaşa ile Kayserispor'un düellosu nefes kesti

Kasımpaşa ve Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında karşılaştı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Süper Lig'de gol yağmuru: Kasımpaşa ile Kayserispor'un düellosu nefes kesti

Trendyol Süper Lig'in 12. haftası nefes kesen bir karşılaşmaya sahne oldu.

Kasımpaşa, evinde Kayserispor'u ağırladı.

7 golün çıktığı mücadeleyi, Kayserispor 4-3 kazandı.

Kasımpaşa'nın gollerini 36'da Fall, 50'de Nuno Da Costa ve 74'de penaltıdan Aytaç Kara attı.

Kayserispor'un golleri ise 12'de Karimi, 27'de Sadık Çiftpınar (kendi kalesine), 44'de Boa Morte ve 47'de M. Thiam'dan geldi.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 22 yaptı ve 4. sıraya yükseldi.

Kasımpaşa ise 18 puanda kaldı ve 8. sıraya geriledi.

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