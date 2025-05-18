Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray'a flaş atama

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Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray'a flaş atama

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam oynanacak olan 8 karşılaşmanın VAR hakemleri açıklandı. Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarına Türk hakemlerin atanması dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında bugün oynanacak maçların VAR hakemleri açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK), Galatasaray - Kayserispor ve Fenerbahçe - Eyüpspor karşılaşmalarına Türk VAR hakemlerini ataması dikkat çekti.

İşte Süper Lig'de günün maçlarında görev alacak video yardımcı hakemler:

Samsunspor - Sivasspor: Jonas Hansen

Bodrum FK - Trabzonspor: Luis Godinho

Galatasaray - Kayserispor: Özgür Yankaya

Fenerbahçe - Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Alanyaspor - Beşiktaş: Josef Spurny

Antalyaspor - Gaziantep FK: Cihan Aydın

Rizespor - Göztepe: Ümit Öztürk

Kasımpaşa - Başakşehir: Arda Kardeşler

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