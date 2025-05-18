Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray'a flaş atama

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında bugün oynanacak maçların VAR hakemleri açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK), Galatasaray - Kayserispor ve Fenerbahçe - Eyüpspor karşılaşmalarına Türk VAR hakemlerini ataması dikkat çekti.
İşte Süper Lig'de günün maçlarında görev alacak video yardımcı hakemler:
Samsunspor - Sivasspor: Jonas Hansen
Bodrum FK - Trabzonspor: Luis Godinho
Galatasaray - Kayserispor: Özgür Yankaya
Fenerbahçe - Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Alanyaspor - Beşiktaş: Josef Spurny
Antalyaspor - Gaziantep FK: Cihan Aydın
Rizespor - Göztepe: Ümit Öztürk
Kasımpaşa - Başakşehir: Arda Kardeşler