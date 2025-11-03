Trendyol Süper Lig'in 11. haftası bu akşam oynana 3 maçla tamamlandı.
Bu hafta 2 büyük mücadeleye sahne oldu. Sezona namağlup devam eden Galatasaray sahasında Trabzonspor'la 0-0 berabere kaldı. Bu beraberlikle sarı kırmızılılar ikinci puan kaybını yaşadı.
Fenerbahçe ise 2-0 geriye düştüğü derbide, Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Cimbom'un puan kaybetmesiyle sarı lacivertli ekip farkı 4 puana düşürdü.
Ligde galibiyeti olmayan tek takım Kayserispor da Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Haftanın sonuçları ve puan durumu şöyle:
- Başakşehir FK - Kocaelispor: 1-0
- Göztepe - Gençlerbirliği: 1-0
- Galatasaray - Trabzonspor: 0-0
- Konyaspor - Samsunspor: 1-3
- Kayserispor - Kasımpaşa: 3-2
- Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-3
- Eyüpspor - Antalyaspor: 0-1
- Alanyaspor - Gaziantep FK: 0-0
- Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük: 1-0
PUAN DURUMU
|Galibiyet
|Beraberlik
|Mağlubiyet
|Puan
|1. Galatasaray
|9
|2
|0
|29
|2. Fenerbahçe
|7
|4
|0
|25
|3. Trabzonspor
|7
|3
|1
|24
|4. Samsunspor
|5
|5
|1
|20
|5. Göztepe
|5
|4
|2
|19
|6. Gaziantep FK
|5
|3
|3
|18
|7. Beşiktaş
|5
|2
|4
|17
|8. Konyaspor
|4
|2
|5
|14
|9. Alanyaspor
|3
|5
|3
|14
|10. Başakşehir FK
|3
|4
|4
|13
|11. Rizespor
|3
|4
|4
|13
|12. Antalyaspor
|4
|1
|6
|13
|13. Kocaelispor
|3
|2
|6
|11
|14. Kasımpaşa
|2
|4
|5
|10
|15. Kayserispor
|1
|6
|4
|9
|16. Gençlerbirliği
|2
|2
|7
|8
|17. Eyüpspor
|2
|2
|7
|8
|18. F. Karagümrük
|1
|1
|9
|4