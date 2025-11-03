Trendyol Süper Lig'in 11. haftası bu akşam oynana 3 maçla tamamlandı.

Bu hafta 2 büyük mücadeleye sahne oldu. Sezona namağlup devam eden Galatasaray sahasında Trabzonspor'la 0-0 berabere kaldı. Bu beraberlikle sarı kırmızılılar ikinci puan kaybını yaşadı.

Fenerbahçe ise 2-0 geriye düştüğü derbide, Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Cimbom'un puan kaybetmesiyle sarı lacivertli ekip farkı 4 puana düşürdü.

Ligde galibiyeti olmayan tek takım Kayserispor da Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Haftanın sonuçları ve puan durumu şöyle:

Başakşehir FK - Kocaelispor: 1-0

Göztepe - Gençlerbirliği: 1-0

Galatasaray - Trabzonspor: 0-0

Konyaspor - Samsunspor: 1-3

Kayserispor - Kasımpaşa: 3-2

Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-3

Eyüpspor - Antalyaspor: 0-1

Alanyaspor - Gaziantep FK: 0-0

Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük: 1-0

PUAN DURUMU