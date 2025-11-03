Trendyol Süper Lig'in 11. haftası bu akşam oynana 3 maçla tamamlandı.

Bu hafta 2 büyük mücadeleye sahne oldu. Sezona namağlup devam eden Galatasaray sahasında Trabzonspor'la 0-0 berabere kaldı. Bu beraberlikle sarı kırmızılılar ikinci puan kaybını yaşadı.

Fenerbahçe ise 2-0 geriye düştüğü derbide, Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Cimbom'un puan kaybetmesiyle sarı lacivertli ekip farkı 4 puana düşürdü.

Ligde galibiyeti olmayan tek takım Kayserispor da Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Haftanın sonuçları ve puan durumu şöyle:

  • Başakşehir FK - Kocaelispor: 1-0
  • Göztepe - Gençlerbirliği: 1-0
  • Galatasaray - Trabzonspor: 0-0
  • Konyaspor - Samsunspor: 1-3
  • Kayserispor - Kasımpaşa: 3-2
  • Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-3
  • Eyüpspor - Antalyaspor: 0-1
  • Alanyaspor - Gaziantep FK: 0-0
  • Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük: 1-0

PUAN DURUMU

Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Puan
1. Galatasaray 9 2 0 29
2. Fenerbahçe 7 4 0 25
3. Trabzonspor 7 3 1 24
4. Samsunspor 5 5 1 20
5. Göztepe 5 4 2 19
6. Gaziantep FK 5 3 3 18
7. Beşiktaş 5 2 4 17
8. Konyaspor 4 2 5 14
9. Alanyaspor 3 5 3 14
10. Başakşehir FK 3 4 4 13
11. Rizespor 3 4 4 13
12. Antalyaspor 4 1 6 13
13. Kocaelispor 3 2 6 11
14. Kasımpaşa 2 4 5 10
15. Kayserispor 1 6 4 9
16. Gençlerbirliği 2 2 7 8
17. Eyüpspor 2 2 7 8
18. F. Karagümrük 1 1 9 4