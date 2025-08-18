Süper Lig'de ilk ayrılık! Sadece 2 maça çıkabildi

Süper Lig'de ilk ayrılık! Sadece 2 maça çıkabildi

Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Gaziantep FK'da İsmet Taşdemir'in görevden alındığı açıkladı.

Süper Lig'e ikide sıfır yaparak başlayan Gaziantep FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollar resmen ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüzde teknik direktörlük görevi yapan İsmet Taşdemir ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır.

Görev süresi boyunca özveriyle çalışan Sayın İsmet Taşdemir ve değerli ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz."

Kırmızı siyahlı kulüp ilk maçta Galatasaray'a, ikinci maçta Konyaspor'a 3-0'lık sonuçlarla yenilerek kulüp tarihinin en kötü lig başlangıcına imza atmıştı.

Gaziantep FK'nın İsmet Taşdemir'den boşalan koltuğa Burak Yılmaz'ı getirmesi bekleniyor.

