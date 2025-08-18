Süper Lig'de ilk ayrılık! Sadece 2 maça çıkabildi

Süper Lig'e ikide sıfır yaparak başlayan Gaziantep FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollar resmen ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüzde teknik direktörlük görevi yapan İsmet Taşdemir ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır.
Görev süresi boyunca özveriyle çalışan Sayın İsmet Taşdemir ve değerli ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz."
????⚫️ TEŞEKKÜRLERİMİZLE | İSMET TAŞDEMİR— Gaziantep FK (@GaziantepFK) August 18, 2025
???? https://t.co/fkRNvoRHjR pic.twitter.com/wNrGVO3VdP
Kırmızı siyahlı kulüp ilk maçta Galatasaray'a, ikinci maçta Konyaspor'a 3-0'lık sonuçlarla yenilerek kulüp tarihinin en kötü lig başlangıcına imza atmıştı.
Gaziantep FK'nın İsmet Taşdemir'den boşalan koltuğa Burak Yılmaz'ı getirmesi bekleniyor.