Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladı. İkinci haftadan havlu attı

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Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladı. İkinci haftadan havlu attı

Fenerbahçeli yorumcu Serhat Akın bu sezon da Galatasaray'ın şampiyon olacağını açıkladı.

Trendyol Süper Lig’in 2. Hafta açılış maçında Konyaspor ve Galatasaray kozlarını paylaştı.

Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanan maçta sarı-kırmızılılar rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyet ile birlikte 2’de 2 yapan Galatasaray için Serhat Akın’dan flaş bir yorum geldi.

"BU SENE DE ŞAMPİYON OLUR"

Galatasaray’ın bu sezon da şampiyon olacağını söyleyen Serhat Akın, "Galatasaray’ı durdurmak zor. Büyük ihtimalle bu sene de şampiyon olur. Torreira’nın sarı kart görmeme gibi bir ayrılacağı mı var? Kerem Demirbay’ın müdahelesi kırmızı kart kokuyor. Yüzde yüz baldıra basıyor. Kırması mı lazım bacağı” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE İLE 3 KEZ ŞAMPİYON OLDU

2000-2005 yılları arasında Galatasaray’ın ezeli rakibi Fenerbahçe’de oynayan Serhat Akın sarı-lacivertlilerle 3 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

ALİ KOÇ'U ÇOK SERT ELEŞTİRMİŞTİ

Şu sıralarda bir Youtube kanalında yorumculuk yapan Serhat Akın Ali Koç ve yönetimine yaptığı sert eleştiriler nedeniyle zaman zaman taraftarların tepkisini çekmişti.

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