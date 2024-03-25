Süper Lig'de skandalın videosu ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Eğitimi Danışmanı Hugh Dallas’ın Galatasaray’ın Antalyaspor karşısında kazandığı tartışmalı penaltı pozisyonunu yorumladığı görüntüler ortaya çıktı.

Dallas VAR hakemi Özgür Yankaya’ya pozisyona neden müdahale ettiğini sorarken maçın hakemlerine oldukça sinirlendiği görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

Hugh Dallas, Galatasaray - Antalyaspor maçından sonra da o haftanın hakemleriyle video görüşmesi yaparken MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu’nun tavrı da sosyal medyada tepki topladı.

İŞTE O KONUŞMALAR:

Hugh Dallas: Pozisyonu çok iyi noktadan görüyorsun. Lütfen bana sahada ve VAR'da ne gördüğünü bana söyler misin? Vay ben nasıl büyük bir hata yapmışım fikrine nasıl ulaştığını lütfen söyle.

Abdülkadir Bitigen: 11 numaralı oyuncu önümü kapattığı için kontak noktasını göremedim. VAR temas gördü ve ekrana davet etti. Temas noktasını gösterdi hücum oyuncusunun topa, savunma oyuncusunun Galatasaraylı oyuncuya müdahale yaptığını gördüm. Hızlı ve yakın çekimde izledikten sonra kararımı penaltı olarak verdim.

Hugh Dallas: Kadir bir hafta sonra hala bunun faul olduğunu düşünüyor musun?

Abdülkadir Bitigen: Basit bir temas olduğunu düşünüyorum. Penaltı olduğunu düşünmüyorum.

Hugh Dallas: Özgür bu kadar basit bir pozisyonda nasıl olur da penaltı verdirirsin?

Özgür Yankaya: Bilmiyorum... nasıl yaptığımı Ben de hala sorguluyorum...

Oyuncuların beklentisini gördüm. Hakemi neden çağırdım bilmiyorum.

Hugh Dallas: Oyuncular zaten penaltı almak için bunları yapıyor. Asla ucuz penaltı vermememiz gerektiğini defalarca konuştuk.

DAHA ÖNCE DE ÇILDIRMIŞTI

Süper Lig hakemlerinden Zorbay Küçük ve Kadir Sağlam, UEFA’daki atletik testleri geçememişti.

Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Danışmanı Hugh Dallas, iki hakemin performansı adeta çileden çıkmıştı.

Dallas şu ifadeleri kullanmıştı: Beni çok şaşırttınız. Bunu kabul edemiyorum. Her derste, her seminerde önce fiziken hazır olmanız gerektiğini söylüyorum! Ama beni hala yanıltıyorsunuz.