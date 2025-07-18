Süper Lig'de yılın transfer bombası: 'İmkansız demeyin'

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Süper Lig'de yılın transfer bombası: 'İmkansız demeyin'

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can Kahveci'nin Beşiktaş'a transfer olma ihtimaliyle ilgili son gelişmeleri aktardı.

Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de girdiği kampla sürdüren Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak futbolcular merak konusu olmaya devam ediyor.

Sarı lacivertlilerde Jose Mourinho'nun ilk 11'de düşünmediği İrfan Can Kahveci'nin kulüpten ayrılma ihtimali olduğu iddia edildi. Beşiktaş'a transfer olabileceği öne sürülen milli futbolcunun durumu gündem oldu.

Yağız Sabuncuoğlu, olası transferle ilgili, "İrfan Can Kahveci-Beşiktaş konusuna imkansız demeyin. Fenerbahçe'nin, Portekiz kampının bitmesini bekleyin. İhtimal %0 demeyin. Kamp bittikten sonra daha detaylı konuşacağım" ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki futbolcunun adı bir süre önce Trabzonspor'la da anılmıştı.

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin dün oynadığı hazırlık maçına kaptan olarak ilk 11'de başlamıştı.

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