Karar� verildi: Juan Mata'ya fla� transfer teklifi

Galatasaray'da sezon ba�� transfer edilen Juan Mata istenilen performans� sahaya yans�tamad�.
S�per Lig ekibi �mraniyespor, Yusuf Demir'den sonra Juan Mata'ya da talip oldu.
K�RALAMA G�R���M�NDE BULUNULDU
Yusuf Demir'den olumsuz yan�t alan �mraniyespor, Galatasaray'da ilk 11 �ans� bulamayan bir di�er y�ld�z Juan Mata'y� kiralama giri�iminde bulundu.
TEKL�F REDDED�LD�
Sar�-k�rm�z�l� kul�p, 1+1 y�ll�k anla�mas� bulunan Mata'y� kadroda tutacaklar�n� belirterek �mraniyespor'un teklifini reddetti.
�spanyol oyuncu bu sezon Galatasaray'da 10 ma�ta forma giyerken 3 gol ve 2 asistlik katk� sa�lad�.
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