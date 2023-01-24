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Karar� verildi: Juan Mata'ya fla� transfer teklifi

Galatasaray'�n orta saha oyuncusu Juan Mata'ya, �mraniyespor talip oldu.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 11:27
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S�per Lig'den Juan Mata'ya fla� talip

Karar� verildi: Juan Mata'ya fla� transfer teklifi
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Galatasaray'da sezon ba�� transfer edilen Juan Mata istenilen performans� sahaya yans�tamad�.

S�per Lig ekibi �mraniyespor, Yusuf Demir'den sonra Juan Mata'ya da talip oldu.

K�RALAMA G�R���M�NDE BULUNULDU

Yusuf Demir'den olumsuz yan�t alan �mraniyespor, Galatasaray'da ilk 11 �ans� bulamayan bir di�er y�ld�z Juan Mata'y� kiralama giri�iminde bulundu.

TEKL�F REDDED�LD�

Sar�-k�rm�z�l� kul�p, 1+1 y�ll�k anla�mas� bulunan Mata'y� kadroda tutacaklar�n� belirterek �mraniyespor'un teklifini reddetti.

�spanyol oyuncu bu sezon Galatasaray'da 10 ma�ta forma giyerken 3 gol ve 2 asistlik katk� sa�lad�. 

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