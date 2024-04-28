Süper Lig'e süper transfer. Arda Turan'ın görüştüğü dünya yıldızı ortaya çıktı

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Eyüpspor, gelecek sezon için büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor.

Sports Digital'den Yağız Sabuncuoğlu’nun özel haberine göre; Eyüpspor’un başarılı teknik direktörü Arda Turan, İspanyol golcü Diego Costa ile transfer görüşmeleri yaptı.

Gremio’da geçirdiği sezon boyunca 9 resmi karşılaşmada sahne alan Costa, rakip fileleri 6 kez havalandırırken, 1 de asist yaparak kritik katkılarda bulundu.

Dünya futbolunun zirvesinde yer alan Chelsea ve Atletico Madrid gibi dev kulüplerin formasını terletmiş olan Costa, kariyerine 2 Premier Lig ve 1 LaLiga şampiyonluğu sığdırmış bir isim.

Futbolculuk kariyerlerinde Atletico Madrid’de birlikte mücadele eden 35 yaşındaki Costa ve Eyüpspor’un teknik direktörü Arda Turan’ın yeniden aynı takımda buluşma ihtimali, futbol dünyasında heyecan yarattı.

Eyüpspor’un bu transfer hamlesiyle Süper Lig’de nasıl bir etki yaratacağı ise merak konusu.