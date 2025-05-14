Süper Lig’e yükselen son takım belli olacak: Play-off maçları başlıyor

Futbolda Trendyol 1. Lig play-off birinci tur müsabakaları yarın oynanacak. Tek maç usulüne göre oynanacak ve rakiplerine üstünlük kuran ekiplerin play-off yarı finaline adını yazdıracağı karşılaşmalarda Bandırmaspor ile Erzurumspor, İstanbulspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek.

İki karşılaşmanın kazananı play-off finalisti olarak ift maçlı eleme usulüyle karşılaşacak. Play-offları geçen takım finalde lig üçüncüsü Karagümrük ile final maçına çıkacak.

Play-off yarı finali karşılaşmalarının programı şöyle:

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK (Bandırma 17 Eylül)

20.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Geosis Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)