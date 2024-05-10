Süper Lig'in efsane takımı borç batağında

Bursaspor Divan Kurulu'nun toplantısına katılım gösteren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bizler Bursaspor'un bir parçasıyız. Geçmişte yaşananlarla ilgilenmeyeceğiz. Geleceğe bakarak, 'Her sene bir üst lige çıkacak Bursaspor'u nasıl kurabiliriz?' sorusuna cevap arayacağız" ifadelerini kullandı.

Bursaspor Divan Kurulu toplantısı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Mustafa Bozbey'in yanı sıra Bursaspor Başkanı Sinan Bür, Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, eski başkanlar Erkan Kamat ve Ömer Furkan Banaz, Basketbol Şube Başkanı Sezer Sezgin, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yönetim ve divan kurulu üyeleri iştirak etti.

"Hiçbir Zaman Onay Makamı Olmayacağım" diyen Bozbey, Bursaspor taraftarı ve üyesi olarak toplantıya katıldığını belirtti ve ekledi: "Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, Bursaspor'un iç işlerine karışacak bir pozisyonda olmayacağımı net bir şekilde ifade etmek isterim. Şimdiye dek şehir yöneticilerinin müdahalesi, kulübün bu duruma gelmesine neden oldu. 'Bu antrenörü getir, bu oyuncuyu gönder' gibi yönlendirmeleri duyduk. Ancak bir şehir yöneticisi veya belediye başkanının bu tür konulara karışmaması gerektiğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan Divan Kurulu toplantısında söz alan bağımsız denetleme kurulu, Bursaspor Kulübü’nün mevcut borcunu 1 milyar 539 milyon 708 bin TL olarak duyurdu.

Kulübün eski yöneticilere olan borcu ise 568 milyon TL olduğu kaydedildi.