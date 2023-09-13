Süper Lig'in formatı değişiyor. TFF'den tarihi hamle

Editör: Fatma Demirkaya

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tüm taraftarlara açtığı ankette tüm liglerin formatlarında değişikliğe gidilmesine dair çalışma başlattığını duyurdu.

TFF’nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu’nun UEFA Şampiyonlar Ligi, Hollanda ve Belçika lig yapılarını yeniden düzenleyen Hypercube firması ile yaptığı iş birliği protokolü çerçevesinde format yapısını belirlemek için planlanan anketler kulüp ve taraftarlara açıldı” denildi.

Federasyon yapılacak çalışmanın ardından sonuçlara göre Süper Lig, 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nın formatında değişikliğe gidilebileceğini ifade etti.