Süper Ligîn MVP'si, eski takımına geri döndü

Kaynak: DHA
Süper Ligîn MVP'si, eski takımına geri döndü

Aliağa Petkimspor'da 2023-2024 sezonunda MVP seçilen David Efianayi, bir sezonluk aranın ardından İzmir kulübüne geri döndü.

Basketbol Süper Ligi'nde transferde üst üste hamlelerle iddialı bir kadro kuran Aliağa Petkimspor, 2023-2024 sezonunda takımda forma giyen yabancılardan David Efianayi'yi yuvaya döndürdü.

Petkim'de o yıl Play-Off oynayan 30 yaşında, 1.88 boyundaki guard geçen yaz döneminde Galatasaray’a transfer olmuş, sezon ortasında ise Mersinspor’a geçmişti. Efianayi Mersin’le 19 maçta 12.8 sayı, 0.9 ribaund, 2.2 asist ortalamaları tutturdu.

Petkimspor yıldız basketbolcuyla ilgili, "Evine Hoş Geldin, David Efianayi! 2023–2024 sezonunda takımımızda sezonun MVP’si seçilen David Efianayi, #BirlikteHedefe yolculuğumuzda yeniden aramızda! Ailemize tekrar hoş geldin" mesajını yayınladı.

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