Süper Lig'in şike dosyası açılıyor. Murat Ağırel belgelerle açıklayacak

Futbol dünyasında bomba etkisi yaratan iddialar sonrası Murat Ağırel, “Yer yerinden oynayacak” diyerek yeni bir açıklamada bulundu.

Halk TV’nin canlı yayında konuşan Ağırel’in yeni açıklamasında şu konular öne çıkacak:

Süper Lig'de hangi takım hangi takıma şike teklif etti.

Bahis oynayan kaleci kim?

Sahibi Türk yabancı bir kulübün sponsorlarının kirli işleri.

NE DEMİŞTİ:

Mehmet Berzan İlhanlı'nın başkanlığını yaptığı Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da kara para aklandığı iddiasında bulunan gazeteci Murat Ağırel yeni bir yazı kaleme aldı. Ağırel, Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayınına konuk olan eski Diyarbekirsporlu futbolcuların, kulüp başkanı Feyzi İlhanlı tarafından tehdit edilerek sözleşme imzalatıldığını açıkladığı programı tekrar gündeme getirdi.

Ayrıca Murat Ağırel, Feyzi İlhanlı'nın yönetimindeki Diyadin Pala'nın, İstanbul'da gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonuna karıştığını iddia etti. Murat Ağırel, Feyzi İlhanlı'nın yönetimindeki Diyadin Pala'nın uyuşturucu operasyonuna karıştığını iddia etti. Ayrıca Ağırel, eski Diyarbekirspor başkanlarından Bilal Kadayıfçı'nın ortaklık yaptığını Feyzi İlhanlı'ya sorarak teyit ettirdiği Cemil Önal'ın, cinayet suçlamasından kırmızı bültenle arandığını belirtti.

"Sen ne istiyorsun? Erkeksen..."

Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı'ya ortağının kim olduğunu sorduğunu bildiren Murat Ağırel, bunun karşılığında İlhanlı'nın kendisiyle üst perdeden konuşarak, tehdit ettiğini belirtti. Ağırel, "Tuzlaspor başkanına mesaj yolu ile eski ortağını sordum. Cevap vermedi. Kendisini yurtdışından aradım. 'Sen ne istiyorsun?' diye başladı söze. Sonra da 'Utanman yok mu? Seni belgeleri ile rezil ettim' diye devam etti ve 'Erkeksen' vs. gibi cümleler kurarak cevap vermekten imtina etti. Telefonu da suratıma kapattı. Cevabını alamadım" dedi.

"Beni de boğazına kesici cisim dayayarak boş senet imzalattığı futbolcularından zannetti"

Ağırel, "Muhtemelen beni de boğazına kesici cisim dayayarak boş senet imzalattığı futbolcularından biri zannetti! Ben demiyorum Pusula Haber’in 10 Nisan 2019 tarihli haberi ve Ajansspor’da Salim Manav’ın canlı yayın konuğu olduklarında anlattıkları beyanlarından öğreniyoruz" dedi ve devam etti: "Salih Sefercik adlı futbolcu dahil 4 futbolcu alacaklarını alamadığı gibi Feyzi İlhanlı tarafından tehditle senet imzalattırılıp borçlandırılmış. Futbolcular Salih Sefercik, Raşit Sevindir, Serdar Ümit Deniz ve menajer Mustafa Soley... Sefercik kendi sosyal medya hesabından da olayı duyurmuş"