Süper Lig'in tecrübeli yıldızı yeni kulübüne imzayı attı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir FK, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması giyen Nuno da Costa’yı transfer etti.
???????????????? ???????? pic.twitter.com/p6vZ2Qqyg4— RAMS Başakşehir (@ibfk2014) July 1, 2025
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Kasımpaşa Sportif Faaliyet AŞ'de forma giyen Nuno Da Costa ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Nuno Da Costa'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Yeşil Burun Adalı 34 yaşındaki futbolcu geçen sezon ligde çıktığı 29 maçta 13 gol 4 asistlik performans göstermişti.