Süper Lig'in tecrübeli yıldızı yeni kulübüne imzayı attı

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Süper Lig'in tecrübeli yıldızı yeni kulübüne imzayı attı

Kasımpaşa ile Süper Lig'de geçen sezon 13 gol atan Nuno da Costa, Başakşehir'e transfer oldu.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir FK, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında geçtiğimiz sezon Kasımpaşa forması giyen Nuno da Costa’yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Kasımpaşa Sportif Faaliyet AŞ'de forma giyen Nuno Da Costa ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Nuno Da Costa'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yeşil Burun Adalı 34 yaşındaki futbolcu geçen sezon ligde çıktığı 29 maçta 13 gol 4 asistlik performans göstermişti.

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