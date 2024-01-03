Süper Lig'in yeni hakemleri açıklandı. 5 ünlü hakem küme düştü

Süper Lig'in ilk 17 haftalık bölümünde en çok konuşulan isimlerin başında hakemler geliyordu. Bazı kulüpler özellikle belli isimler üzerinden sık sık rahatsızlığını dile getiriyordu. Merkez Hakem Kurulu önemli bir adım attı, devre arası hakem listesini yeniden belirledi.

Mete Kalkavan kendi isteğiyle hakemliği bırakırken Süper Lig hakemlerinden Yaşar Kemal Uğurlu, Erkan Özdamar, Sarper Barış Saka, Yiğit Arslan ve Yasin Kol klasman düşürüldü.

Ömer Faruk Turtay, Alper Akarsu, Oğuzhan Çakır, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Türkmen, Emre Kargın ve Muhammet Ali Meteoğlu ise Süper Lig'de görev yapacak yeni hakemler oldu.

Süper Lig hakemleri şöyle: