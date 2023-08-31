Süper Mavi Ay Şehitlik Abidesi'yle buluştu

‘Süper Mavi Ay’ ile Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesinin buluşma anı görsel şölen oluşturdu

KAYNAK: İHA
Süper Mavi Ay Şehitlik Abidesi'yle buluştu

Ay’ın dünyaya en yakın noktada olması nedeniyle normalde göründüğünden daha parlak bir hale bürünmesi ile ortaya çıkan Süper Ay, yurdun dört bir yanında görsel şölen oluşturdu.

Süper Ay, Çanakkale’nin çeşitli noktalarından da görüntülendi.

Cihan Kurnaz, Ali Üçer ve Mustafa Uçar tarafından Morto Koyu yakınlarında 20.15 sıralarında çekilen fotoğraflarda ‘Süper Ay’ Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi ile aynı kare içinde yer aldı.

‘Süper Mavi Ay’, Şehitler Abidesiyle birlikte görsel bir şölen sundu.

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