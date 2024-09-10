Süper modele alternatif tıp eleştirileri sürüyor

60 yaşındaki süper model Elle Macpherson, yedi yıl önce kendisine bu hastalığın teşhisi konduğunu ancak tedavisinin başında lumpektomi ameliyatı geçirdikten sonra alternatif tedavi yöntemlerine başvurduğunu açıklamasının ardından sağlık görevlileri ve kanser gruplarının büyük tepkisine maruz kaldı.

Elle'in, 60 Minutes Australia'ya sağlık mücadelesi hakkında detaylı bir röportaj vererek yorumlarını ikiye katlamasının ardından, 2012 yılında meme kanseri teşhisi konulan 70 yaşındaki Avustralyalı TV sunucusu Kerri-Anne Kennedy, The Australian'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Elle'in kendisi için iyi olduğunu düşündüğü şeyi yaptığını anlıyorum, ancak başka herhangi bir tıbbi tedaviye direnmesi beni gerçekten dehşete düşürüyor."

Kerri-Anne ayrıca Elle'in alternatif tıbba verdiği desteğe karşı yeterince dengeli bir karşı bakış açısı sunmadığı için Elle'in yer aldığı 60 Minutes programını da eleştirdi.