Süpermarket önünde bıçaklı saldırı

Almanya’nın Saksonya eyaletinin Rochlitz kentinde bir süpermarketin önünde meydana gelen bıçaklı saldırıda iki kişi ağır yaralandı. Chemnitz Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, saldırgan olay yerinde polis tarafından yakalandı. Şüphelinin Alman vatandaşı olduğu belirtildi. Saldırının neden gerçekleştirildiğine ilişkin açıklama yapılmazken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Polis raporuna göre, olay perşembe akşamı gerçekleşti. Süpermarketten çıkan 59 yaşındaki bir kadın, saldırgan tarafından sebepsiz yere bıçaklandı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören bir kadın tanık yardım çağrısında bulundu. Bunun üzerine, yakındaki bir dükkânda çalışan 18 yaşındaki bir genç yardıma koştu ancak o da saldırganın bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Çevredeki bazı vatandaşlar, saldırganı polis gelene kadar etkisiz hale getirdi. Polis, gözaltına alma sırasında saldırganın görevlilere yumruk atıp tekmelediğini belirtti. Şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.