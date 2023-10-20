Süphan dağı bembeyaz oldu

4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı’nın zirvesi de etkili olan yağıştan dolayı beyaza büründü. Gelinliğini giyen Süphan Dağı’nın Van Gölü’yle bütünleşen görüntüsü ise kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Süphan Dağı’nın beyaz gelinliğini giydiğini ifade eden Kenan Emen isimli vatandaş, “Bölgemiz bu sene baya kurak geçti. Ancak son dönemde yağışlar boldur. Etkili olan yağmur, artık yüksek kesimlerde yerini kara bırakmış. Görüldüğü gibi Süphan Dağı beyaz gelinlik giymiş ve muhteşem bir manzara oluşturmuş” dedi.