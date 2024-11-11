Şüphe üzerine durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şüphe üzerine durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde durdurulan bir otomobilden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışmaya devam ediyor.Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli bir araç durduruldu. Araçta 15 parça halinde toplamda 16 kilogram 815 gram skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken araçta bulunan A.S. ile R.E., gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan her iki şahıstan A.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken R.E., ise serbest bırakıldı.​​​​​​​​​​​​​​Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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