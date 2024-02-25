Şüphe üzerine durdurulan tırdan 4 milyon liralık telefon çıktı

Kaynak: İHA
Şüphe üzerine durdurulan tırdan 4 milyon liralık telefon çıktı
Adana’da polis ekiplerince durdurulan bir tırın zulasından değeri 4 milyon lira olan 264 cep telefonu çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda, Öğretmenler Bulvarı'nda seyir halinde olan S.C. yönetimindeki tırı, şüphe üzerinde durdurdu.

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Polis, konteyner yüklü dorseyi didik didik aradı.

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Polis arama sonucunda dorsedeki kapakları tutan demir duvarların bulunduğu boşluğa özel bir zula tasarlandığı; burada kaçak cep telefonlarının, oluşturulan mekanizmada halat yardımıyla saklandığı belirlendi.

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Polis halatı çektiğinde piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 264 akıllı cep telefonu ele geçirdi. Gözaltına alınan tır sürücü S.C., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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