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Şüpheli haberler ihbar edilebilecek. İletişim Başkanı duyurdu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şüpheli haberler için Dezenformasyon Bildirim Servisi'nin kullanılabilir olduğunu duyurdu.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 15:30
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Şüpheli haberler için yeni bir uygulama duyuruldu

Şüpheli haberler ihbar edilebilecek. İletişim Başkanı duyurdu
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından sosyal medya üzerine pek çok yalan yanlış haber çoğalmaya başladı. İletişim Başkanlığı ise bu bilgilere karşı “Dezenformasyon Bildirim Servisi” adlı uygulamayı kullanıma açtığını duyurdu.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından geliştirilen uygulama, depremle ilgili yayılan yanlış ve şüpheli olduğu düşünülen haberler için hizmete girdi. Vatandaşlar, deprem hakkında ortaya çıkan yanlış ve şüpheli haberleri uygulama üzerinden İletişim Başkanlığı’na iletecek.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, uygulamayla ilgili sosyal medyadan şu ifadeleri kullanarak bir paylaşım yaptı:

Deprem felaketine ilişkin üretilen ve yayılan şüpheli/yalan olduğunu düşündüğünüz haberleri uygulamamızı telefonunuza indirip bildirebilirsiniz.

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