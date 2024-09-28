Şüpheli şahsın aracında vites kutusu altına gizlenmiş el bombası ele geçirildi

Kaynak: İHA
Şüpheli şahsın aracında vites kutusu altına gizlenmiş el bombası ele geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma tarafından takibe alınan şüpheli bir şahsın otomobilinde yapılan aramalarda vites kutusu altına gizlenmiş 1 adet savunma tipi el bombası ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT tarafından FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği, tefecilik 6136 sayılı kanuna muhalefet suçuyla mücadele kapsamında; N.N. isimli şüpheli şahsın işyeri ve aracı ile R.K. ve R.K. isimli şüphelilerin kaldıkları yere operasyon gerçekleştirildi.

EL BOMBASI ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda N.N. isimli şüpheli şahsın aracında vites kutusu altına gizlenmiş şekilde 1 adet yabancı menşei savunma tipi el bombası, 1 adet F seri numaralı 1 dolar, diğer şüpheliler ile birlikte kaldığı evde ise çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden R.K. ve R.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, N.N. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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