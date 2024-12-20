Sur canisi Semih Çelik'in ailesinden flaş hamle! Mahkemeye başvurdular

4 Ekim 2024'te İstanbul Eyüpsultan'da 19 yaşındaki Semih Çelik, dehşet verici bir şekilde önce kız arkadaşı Ayşenur Halil’i evinde boğazını keserek öldürdü. Ardından Edirnekapı surlarına giderek okul arkadaşı İkbal Uzuner’i vahşice katletti. Uzuner’in bedenini parçalara ayıran Çelik, genç kızın başını surlardan aşağı attıktan sonra intihar etti.

"SOYADIMIZ NEDENİYLE ZOR DURUMDAYIZ"

Türkiye genelinde infial yaratan bu cinayetlerin ardından Semih Çelik’in ailesi, soyadlarını değiştirmek için hukuki süreç başlattı. Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar’ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürerken, Semih Çelik’in babası Adem Çelik ve ablası S. Çelik, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuru yaptı.

"YAŞAMIMIZI HAYATİ BİR TEHLİKEYLE KARŞILAŞMADAN..."

Aile, mahkemeye sundukları dilekçede, cinayetlerin ardından toplumda dışlandıklarını ve güvenlik endişesi taşıdıklarını belirtti. Dilekçede şu ifadelere yer verildi: "Bu soyadı, can güvenliğimizi tehlikeye sokar bir vaziyet oluşturmuştur. Kalan yaşamımızı hayati bir tehlikeyle karşılaşmadan ve halk tarafından tehdide maruz kalmadan devam ettirebilmemiz için ‘Çelik’ olan soyadımızın değiştirilmesini talep ediyoruz. Bu değişikliğin nüfus kayıtlarına tescil edilmesini istiyoruz.”

Mahkemeden, soyadlarının resmi nüfus kayıtlarında değiştirilmesi yönünde karar verilmesi talep edildi.