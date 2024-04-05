Sürahi ile yangını söndürmeye çalıştı

Beyoğlu'nda bir binada yangın çıktı. Alevler bir anda bitişikteki binalara da sıçradı. Bir vatandaş alevlere sürahi ile müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. 2'si çocuk 5 kişiyi itfaiye erleri kurtardı.