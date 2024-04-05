Sürahi ile yangını söndürmeye çalıştı

Kaynak: DHA / İHA
Sürahi ile yangını söndürmeye çalıştı
Beyoğlu'nda bir binada yangın çıktı. Alevler bir anda bitişikteki binalara da sıçradı. Bir vatandaş alevlere sürahi ile müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. 2'si çocuk 5 kişiyi itfaiye erleri kurtardı.

Korkunç yangın Beyoğlu Tarlabaşı Bülbül Mahallesi Hava Hoş Sokak'ta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. 5 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, bina alev alev yanmaya başladı.

Yangının büyümesinin ardından alevler bitişikteki 4 katlı binaya sıçradı. İki binadan alevler yükselirken, bir vatandaş alevlere sürahi ile müdahale etmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalanlar olurken, vatandaşlar ise büyük panik yaşadı.

İFFAİYENİN HORTUMU PATLADI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekipleri, binalarda mahsur kalan 2'si çocuk 5 kişiyi itfaiye merdiveniyle dışarı çıkardı. Kedisini de almayı unutmayan bir kişi, kedisiyle birlikte itfaiye merdiveniyle aşağı indirildi.

Kurtarılan vatandaşlara ambulansta müdahale edildi. Söndürme çalışması sırasında binadan kopan parçalar ve taşlar hortumun üzerine düşünce, patlayan hortumdan havaya su fışkırdı. Bunun üzerine itfaiye erleri suyu kesti. Yoğun süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü.

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