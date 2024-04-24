Suratına yüzlerce arıyla sakal yaptı. Bu adamı tıraş edebilecek berber var mı?

Kaynak: Sosyal Medya
Suratına yüzlerce arıyla sakal yaptı. Bu adamı tıraş edebilecek berber var mı?
Bir arıcının yüzünde yüzlerce arı varken kaydedilen görünler sosyal medyada gündem oldu.

Arıcılık yapan bir şahsın arkadaşı tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem yarattı. Söz konusu görüntülerde, şahsın yüzünde yüzlerce arının olduğu görülürken, arıcının tavırlarındaki rahatlık dikkatleri çekti.

Arıcı, kendisini videoya alan arkadaşına, “Her sakallıyı dedeniz sanmayın gençler” ifadesini kullanırken, videonun sonunda, “Beni tıraş edebilecek berber var mı?” diyerek seslendi. Yüzlerce arının, arıcının yüzünde bulunduğu video, sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekorları kırarken, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Yüzündeki arılarla, arkadaşıyla rahatça konuşan arıcı, kullanıcıları şoke ederken, videodan sonra arıcının ne durumda olduğu merak konusu oldu.

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