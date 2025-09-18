Sürekli üşüyen el ve ayaklar nelerin habercisi? İşin uzmanları anlattı

Soğuk hava, çoğu zaman el ve ayaklarımızın üşümesinin bilinen bir sebebi olsa da, bu durumun sürekli hale gelmesi dikkat çekici bulundu.

Uzmanlar, bu durumun ardında çeşitli sağlık sorunlarının oluşturabileceğini ifade etti. Özellikle Reynoud fenomeni, periferik damar hastalıkları, tiroid sorunları ve vitamin eksiklikleri, sürekli el ve ayak üşümesinin en yaygın nedenleri arasında gösterildi.

Cleveland Kliniği'nden vasküler cerrah Dr. John H. Smith, yaptığı açıklamada, "Reynoud fenomeni, soğuğa maruz kalma veya stres durumunda parmaklara giden kan akışının geçici olarak kısıtlanmasıyla karakterizedir. Bu durum, parmakların beyaz, ardından morarmasına ve sonrasında kızarmasına neden olabilir. Tek başına zararsız gibi görünse de, bazı durumlarda daha ciddi altta yatan otoimmün hastalıkların, örneğin skleroderma veya lupus'un bir belirtisi olabilir" dedi.

GİZLİ TEHLİKE: TİROİD FONKSİYON BOZUKLUKLARI

Vücut ısısının düzenlenmesinde kritik bir role sahip olan tiroid bezi, yeterli hormon üretemediğinde, yani hipotiroidizm durumunda, metabolizma yavaşlar. Bu yavaşlama, vücut ısısının düşmesine ve el ve ayaklarda sürekli üşüme hissine yol açabilir.

Amerikan Tiroid Derneği tarafından yayımlanan araştırmalar, hipotiroidizmin, açıklanamayan kronik üşüme vakalarında sıklıkla gözlemlenen bir durum olduğunu ortaya koydu.

VİTAMİN VE MİNERAL EKSİKLİKLERİ DE ETKİLİ

Bazı vitamin ve minerallerin eksikliği de bu duruma yol açabilir. Özellikle B12 vitamini ve demir eksikliği (anemi), kan dolaşımını etkileyerek el ve ayaklarda üşüme hissine neden olabilir.

Johns Hopkins Tıp Fakültesi'nden beslenme uzmanı Dr. Emily Carter, "B12 vitamini sinir sistemi sağlığı için esastır ve eksikliği sinir uçlarında hasara yol açabilir. Demir eksikliği ise, vücudun dokularına oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin sayısını azaltır. Her iki durum da, uzuvlarda soğukluk hissinin artmasına neden olabilir" diye belirtti.

UZMANLAR UYARIYOR: MUTLAKA KONTROL ETTİRİN

Uzmanlar, sürekli ve açıklanamayan el ve ayak üşümesi yaşayan kişilerin, bu durumu hafife almamaları gerektiğini vurguladı.

Dr. Smith, "Bu belirti, vücudun bize bir şeylerin yolunda gitmediğini söylediği bir sinyal olabilir. Erken teşhis, özellikle dolaşım veya otoimmün hastalıklarda, tedavi başarısını önemli ölçüde artırır" şeklinde konuştu.

Bu nedenle, kronik olarak soğuk el ve ayaklardan muzdarip olanların, bir hekime başvurarak altta yatan nedeni belirlemek için kan testleri ve diğer gerekli tetkikleri yaptırması büyük önem taşıyor.