Sürgündeki eski başbakanın ülkesine dönüşü ertelendi

Sürgündeki eski Tayland Başbakanı Thaksin Shinawatra, ülkesine dönüşünü sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha erteledi.

Sürgündeki eski başbakanın ülkesine dönüşü ertelendi

Eski Başbakan Thaksin Shinawatra’nın kızı olan başbakan adaylarından Paetongtarn Shinawatra, 27 Temmuz’da yaptığı açıklamada eski başbakanın 10 Ağustos’ta Tayland’a dönüş yapacağını duyurmuştu.

Tayland'da 2006 yılında yaşanan askeri darbe sonucu ülkeyi terk etmek zorunda kalan ve 15 yıldır sürgün hayatı yaşayan Shinawatra’nın ülkesine dönüşü sağlık kontrolleri nedeniyle ertelendi. Tayland’da yeni koalisyon hükümetinin ortaklarından Pheu Thai (Taylandlılar İçin) Partisi'nin başbakan adaylarından Paetongtarn Shinawatra, dün yaptığı yeni bir basın açıklamasında babasının ülkeye kesin olarak dönüş kararında bir değişiklik olmadığını, ancak şimdilik bazı sağlık kontrolleri nedeniyle dönüşünün ileri bir tarihe ertelendiğini belirtti.

Pheu Thai Partisi yetkililerinden edinilen bilgiye göre ise, önümüzdeki haftalarda yeni başbakanın seçilmesi ve parlamentonun kurulmasının ardından Thaksin’in ülkeye döneceği öğrenildi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan eski Başbakan Thaksin ise, “Doktorlarımın tavsiyesi üzerine bazı sağlık kontrollerinden geçmem gerekiyor. Tayland’a dönüşümü iki haftadan fazla sürmeyecek şekilde ertelemek istiyorum. Tarih ve saati daha sonra bildireceğim” dedi.

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THAKSİN HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINABİLİR

Tayland Ulusal Polis Şefi Damrongsak Kittiprapas, yaptığı basın açıklamasında hakkında çeşitli siyasi suçlamalardan 10 yıla kadar hapis talebi ve yakalama kararı bulunan Thaksin'in ülkeye dönüşünde gözaltına alınabileceğini belirtmişti. Thaskin’in havalimanında prosedür gereği gözaltına alarak mahkemeye sevk edileceği kaydedilmişti.

Tayland'da iki dönem başbakanlık yapan 74 yaşındaki Thaksin Shinawatra, 2006 yılında gerçekleşen askeri darbe sonrası ülkeden kaçmıştı. Thaksin, 15 yıldır Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşıyordu.

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