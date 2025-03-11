Suriye haritası değişti! Anlaşma resmen imzalandı

Terör örgütü YPG'nin siyasi kolu SDG ile Suriye hükümeti arasında anlaşma sağlandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Ferhad Abdi Şahin arasında, Suriye topraklarının birliğini vurgulayan ve bölünmeyi reddeden bir anlaşmaya imza atılırken Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "SDG'nin devlet kurumlarına katılması için anlaşmaya varıldı" denildi.

Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Ferhad Abdi Şahin arasında, Suriye topraklarının birliğini vurgulayan ve bölünmeyi reddeden bir anlaşmanın imzalandığı bildirildi.

8 maddeden oluşan anlaşmaya göre Kürt toplumu, Suriye'nin parçası olarak anayasal güvenceye kavuşacak. Sınır kapıları, petrol ve gaz sahaları Suriye devletinin yönetimine geçecek. Suriye'nin güvenliğine ve birliğine yönelik tüm tehditlerle birlikte mücadele edilecek.

Anlaşmanın maddeleri şöyle:

Dini veya etnik kökenine bakılmaksızın tüm Suriyelilerin temsil ve siyasi katılım haklarının liyakate dayalı olarak sağlanması .

Kürt toplumunun Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olarak tanınması ve anayasal haklarının garanti altına alınması .

Tüm Suriye topraklarında ateşkes .

Sınır geçişleri, havaalanları, petrol ve gaz sahaları dahil olmak üzere kuzeydoğu Suriye'deki tüm sivil ve askeri kurumların devlet yönetimi altında bütünleştirilmesi .

Yerinden edilmiş tüm Suriyelilerin devlet koruması altında memleketlerine geri dönmesinin sağlanması .

Suriye'nin Esad'ın kalıntıları ve güvenliğine ve birliğine yönelik tüm tehditlerle mücadelesini desteklemek .

Bölünme çağrılarını, nefret söylemini ve anlaşmazlık çıkarma girişimlerini reddetmek .

Uygulama komiteleri, yıl sonuna kadar anlaşmayı yürürlüğe koymak için çalışacak.

Suriye hükümeti ve SDG arasında imzalanan silah bırakma anlaşmasının şartları dünyayla da paylaşıldı. Şartların yayınlanmasının ardından son gelişmeler dünya basınında geniş yer buldu.

SURİYE HARİTASI ARTIK TEK RENK OLACAK

Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan anlaşmanın şartlarının açıklanmasının ardından, Suriye haritası tamamen yeşile döndü. Suriye'nin tamamı artık aynı çatı altında buluşan güçler tarafından yönetilecek.

Tarihi bir gelişme olarak görülen anlaşma, dünya basınında da büyük ses getirdi. Özellikle Amerikan ve İngiliz basını, Türkiye'nin başlattığı terörle mücadele hareketi sonucu yaşanan gelişmelere manşetlerinde yer verdi.

"PARÇALANMIŞ ÜLKE İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM"

İngiliz yayın kuruluşu BBC, haberi "SDG, hükümet güçleriyle bütünleşmeyi kabul etti" manşetiyle duyurdu.

Haberde, anlaşmanın parçalanmış ülkeyi birleştirme hedefine doğru atılmış önemli bir adım olduğu vurgulandı.

"SURİYE'DE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR"

Amerika'nın önde gelen gazetelerinden The New York Times ise, Suriye'de yeni bir dönemin başladığını vurguladı.

NYT, bu gelişmenin PKK terör örgütünün geçtiğimiz hafta yaptığı silah bırakma çağrısının ardından geldiğinin altını çizdi.

Gazete, Suriye'deki yeni liderliğin kapsayıcı bir hükümet yaratma yönündeki kapsamlı vaatlerine bir kez daha değindi.

Amerikan yayın kuruluşu CNN ise, gelişmeyi "Tarihi anlaşma" olarak duyurdu. Anlaşmanın yıl sonuna kadar hayata geçirileceği aktarıldı.

EMEKLİ BÜYÜKELÇİDEN FLAŞ ANALİZ

Emekli Büyükelçi Hakan Okçal, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Suriye’deki geçici hükümet yaptığı anlaşmanın, SDG komutanı Mazlum Abdi’nin önerdiği şekilde yapıldığını düşündüğünü belirterek; “Bu tabii Türkiye’nin istediklerini karşılamıyor. Türkiye nasıl davranacak, bekleyecek mi, beklemeyecek mi bunları göreceğiz. Bir operasyon yapma imkanı artık giderek zayıflıyor” değerlendirmesinde bulundu. Okçal, “Türkiye, YPG’nin tamamen silahtan arındırılmasını istiyordu. Bu olmayacak anlaşılan” diye konuştu.

DEM PARTİ'DEN GELEN YORUMLAR

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, SDG ve Suriye Geçici Hükümeti arasında imzalanan sekiz maddelik anlaşmanın Türkiye’deki Kürt sorununa ilişkin yürütülen sürece “kesinlikle pozitif yansıyacağını” söyleyerek, “Çünkü Suriye'de Kürt sorununun çözülmesi Türkiye'yi yakından etkileyecek. Türkiye'deki Kürt sorunu demokratik çözümüne pozitif katkı yapacaktır. Yine benzer şekilde Türkiye'nin kendi Kürt sorunu demokratik barışçıl yollarla çözmesi Suriye'deki Kürt sorununun çözülmesine ve Suriye'nin demokrasisinin inşasına pozitif katkı yapacaktır" diye konuştu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bakırhan, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) ile Suriye devlet kurumlarına entegrasyonuna ilişkin mutabakatın teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat çağrısına "'uygun'" olduğunu söyledi. Bakırhan, "Son birkaç gündür Türkiye çok tarihi, çok önemli bir süreç içerisindedir. Öncesi çok tarihi bir açıklama yapıldı. 50 yıldır devam eden çatışma ve şiddet ortamını sonlandırıp, onun yerine demokratik zeminde hak, hukuk arama mücadelesinin startı verildi. O metinde ne kadar Kürt varsa o kadar Alevi var. Ne kadar Alevi varsa o kadar Hristiyan var. Ne kadar Hristiyan varsa o kadar Arap var. Suriye'nin bütün renkleri var" dedi.