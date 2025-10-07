Suriye Savunma Bakanı, terör elebaşı ile görüştü: Anlaşmayı duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Suriye Savunma Bakanı, terör elebaşı ile görüştü: Anlaşmayı duyurdu

Suriye Savunma Bakanı Abu Kasra, terör örgütü PKK/YPG’nin uzantısı SDG’nin elebaşı Mazlum Abdi ile görüştü. Kasra, terör örgütü ile kapsamlı ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Suriye Savunma Bakanı Abu Kasra, Suriye yönetimi ve terör örgütü SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştığını duyurdu.

Suriye Savunma Bakanı Murhaf Abu Kasra ve SDG elebaşı Mazlum Abdi, Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğusundaki tüm cephelerde kapsamlı bir ateşkes konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Bakan Abu Kasra, ateşkesin derhal yürürlüğe gireceğini belirtti.

İki taraf arasında son dönemde yaşanan çatışmalar, mart ayında SDG ile Suriye hükümeti arasında imzalanan ve bölgesel gücü devlet kurumlarına entegre etmeyi amaçlayan önemli bir anlaşmaya gölge düşürmüştü.

