Suriye seçimlerine Yahudi aday! Resmi başvuruyu yaptı

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth, Suriye’deki yeni parlamento seçimlerinde bir Yahudi’nin aday olduğunu yazdı.

New York’ta yaşayan ve Şam’ın eski hahamı Yosef Hamra’nın oğlu Henry Hamra, milletvekili adayı olmak için resmi başvuruda bulundu.

YAHUDİ ONLARCA YIL SONRA SİYASETE GERİ DÖNDÜ

Yedioth Ahronoth, Hamra’nın adaylığını "Suriye'deki Yahudi cemaatinin onlarca yıl sonra siyasete geri dönüşü" olarak nitelendirdi.

Haberde, Yahudi toplumunun Esad döneminde kamusal ve siyasal hayattan dışlandığı, bu nedenle Hamra’nın girişiminin emsal teşkil eden tarihi bir adım olarak vurgulandı.

HAMRA’NIN SEÇİM PLATFORMU

Gazete, Henry Hamra’nın seçim kampanyasında öne çıkan başlıkları da aktardı:

Ulusal aidiyet ve kimliğin güçlendirilmesi,

Suriye'deki Yahudi cemaatinin ulusal dokunun parçası olarak görülmesi,

Ekonomik kalkınma ve yeniden yapılanmaya katkı,

Kültürel mirasın ve vatandaşlık haklarının korunması,

Diaspora topluluklarına destek verilmesi.

Henry Hamra, 18 Şubat 2025'te Şam'ın Yahudi mahallesindeki Elfrange Sinagogu'nu gezerken elinde bir Tevrat kutusunu tutuyor (AFP).