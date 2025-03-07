Suriye yine çatışmaların içinde kaldı! İki kentte sokağa çıkma yasağı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Suriye yine çatışmaların içinde kaldı! İki kentte sokağa çıkma yasağı

Suriye’nin batısında, güvenlik güçleri ile Esad rejimine bağlı militan grup Sahil Kalkanı Tugayı arasında çatışmalar devam ediyor. Onlarca kişinin hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle iki kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Dışişleri Bakanlığı ise çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Suriyelilerin barış ve refah içinde yaşama hakkını hedef alan her türlü eylemin karşısındayız. Türkiye, Suriye halkının ve yönetiminin yanında olmaya devam edecektir." dedi.

Suriye’nin batısında, güvenlik güçleri ile Esad rejimine bağlı militan grup Sahil Kalkanı Tugayı arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Tartus ve Lazkiye’de patlak veren çatışmalar, militanların güvenlik güçlerine pusu kurmasıyla başladı. Onlarca kişi hayatını kaybetti, Suriye hükümeti bölgede operasyon başlattı.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de yaşanmakta olan olaylar hakkında açıklamada bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, "Lazkiye ve çevresinde yaşanan gerilim ve güvenlik güçlerinin hedef alınmış olması, Suriye’yi geleceğe birlik ve beraberlik içinde taşıma yolundaki çabalara zarar verebilecek niteliktedir." ifadelerine yer verildi.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesisi amacıyla yoğun bir gayret ortaya konulmaktadır. Böylesi kritik bir dönemde, Lazkiye ve çevresinde yaşanan gerilim ve güvenlik güçlerinin hedef alınmış olması, Suriye’yi geleceğe birlik ve beraberlik içinde taşıma yolundaki çabalara zarar verebilecek niteliktedir.

Bu tür kışkırtmaların, Suriye’nin ve bölgemizin huzuruna karşı bir tehdit haline gelmesine izin verilmemelidir.

Suriyelilerin barış ve refah içinde yaşama hakkını hedef alan her türlü eylemin karşısındayız. Türkiye, Suriye halkının ve yönetiminin yanında olmaya devam edecektir."

2 KENTTE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Suriye hükümeti, çatışmalar sebebiyle Lazkiye ve Tartus'ta 12 saatlik bir sokağa çıkma yasağı ilan etti. Geniş bir tarama operasyonu başlatan Suriye hükümeti, Esad rejimine sadık militan grubun üst düzey üyeleri için arama başlattı. En az iki üst düzey üye etkisiz hale getirildi.

8-001.jpgHumus ve Hama'da, Sahil Kalkanı Tugay'ın eylemleri protesto edildi. Humus'ta da saldırılarda bulunan militan grubun şehirdeki protestoculara ateş açtığı aktarıldı. Hükümet güçleri olaya müdahale etti.

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