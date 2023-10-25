Suriye'de ABD üssüne dört saldırı

Saldırılarda can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi.

Roketler üsleri vurdu

Anadolu Ajansı’nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, saldırılar Harab Cebir Havaalanı’ndaki ABD üssüne yapıldı. Saldırılarda üsler ve çevresine roketler isabet etti.

SİHA’larla da saldırılmıştı

Suriye’nin güneyinde son 3 günde, ABD ordusunun bulunduğu Tanaf, Malikiyye, Haseke ve Şeddadi bölgelerindeki askeri üslerine de aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenlenmişti.