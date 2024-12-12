Suriye'de kayıp olan ABD'li Timmerman, kabus hapishanesi Sednaya'dan çıktı

Düzenleme: Kaynak: AA

Suriye’de kaybolan bir ABD vatandaşı Travis Pete Timmerman, devrilen rejimin Sednaya Hapishanesi’nden çıktı.

Suriye’de kaybolan bir ABD vatandaşı Travis Pete Timmerman, devrilen rejimin Sednaya Hapishanesi’nden çıktıktan sonra bulunduğu Şam kentinde görüntülendi.

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ABD'Lİ İSİM HAPİSHANEDEN ÇIKARILDI

Kötü şöhreti ile bilinen Sednaya Hapishanesi’nde insanlık dışı olaylar işlendiği ortaya çıkmıştı. Hapishane’de bugün bir ABD vatandaşı Travis Pete Timmerman hapishaneden çıkarıldı. Timmerman’ın hapishaneden güçlükle ilerlediği ise kameraya yansıdı. Timmerman, daha sonra araca bindirilerek sağlık kuruluşuna sevk edildi.

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KÖTÜ ŞEHRETLİ HAPİSHANE: SAYDNAYA

Esad yönetiminin düşmesinden beri yakınlarından haber almayı uman Suriyeli siviller ülkenin en gizli ve en kötü şöhretli hapishanesi Saydnaya’ya geliyor.

Şam’a 30 kilometre kadar kuzeyinde yer alan ve 1980'li yılların başında küçük bir kasabada kurulan Saydnaya Hapishanesi rejime karşı çıkanları uzunca zaman tutuyordu.

İnsan hakları kuruluşları tarafından "insan mezbahası" adıyla anılan Saydnaya çok sıkı saklanan bir sır olarak biliniyordu. Şu ana dek hapishanenin içinden bir görüntü dışarıya servis edilmemişti.

Suriye’de kaybolan bir ABD vatandaşı Travis Pete Timmerman, devrilen rejimin Sednaya Hapishanesi’nden çıktıktan sonra bulunduğu Şam kentinde AA tarafından görüntülendi.

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