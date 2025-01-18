Suriye'deki yeni yönetimden karar. Üç ülkenin mallarının girişi yasaklandı

Suriye’de yeni yönetim Rusya, İsrail ve İran mallarının ülkeye girişini yasakladı.

Al Arabiya‘nın haberine göre Suriye Maliye Bakanlığı kararnamesiyle üç ülkeye ait malların Suriye topraklarına girişinin yasaklandığı ve bunlara el konulacağı bildirildi.

Yasak kararı sınır kapılarındaki tüm birimlere dağıtıldı. CNBC-e‘nin haberine göre geçici hükümet, Türkiye’den gelen ithal ürünlerde uygulanan gümrük vergilerini yüzde 300’e varan oranlarda artırmıştı.

Ticaret Bakanlığı konunun yeni yönetimle yüz yüze görüşüleceğini duyurmuştu.

Dün de (17 Aralık) İranlılar ve İsraillilerin Suriye’ye girişi resmi genelgeyle yasaklanmıştı.