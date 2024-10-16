Suriye'den seken roket mermisi mayınlı araziye düştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Suriye'den seken roket mermisi mayınlı araziye düştü

Suriye tarafında meydana gelen çatışmadan seken roket mermisi Kilis'e düştü.

Güvenlik kaynakları, Kilis'e roket mermisi düştükten sonra karşılık verildiği iddialarının doğru olmadığını duyurdu.

Güvenlik kaynakları Hudutun Suriye tarafında bir çatışmadan seken bir roket mayınlı araziye düştüğünü ve bölgede ve yangın çıktığı bilgisini doğruladı. Açıklamada TSK birliklerinin bir dahli olmadığı ve karşılık da verdiği bilgisinin doğru olmadığı belirtildi.

Kilis’te mayınlı bölgeye 2 havan mermisi düştüğü bildirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri de top ve tank atışlarıyla karşılık veriyor. Bölgede yangın çıktığı belirtiliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri havan atışlarına ÇNRA, Top ve tank atışlarıyla karşılık veriyor. Bölgedeki çatışmanın sürdüğü belirtiliyor.

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