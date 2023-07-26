Suriyeli çetenin Trabzon'daki eğlencesi. Belinde silahla göbek attı

Arap ırkçısı Suriyeli 505 Şabanci çetesinin Trabzon’daki eğlence görüntüleri ortaya çıktı.

Suriyeli çetenin Trabzon'daki eğlencesi. Belinde silahla göbek attı

Türk düşmanı ve Arap ırkçısı 515 Haşimi çetesinin ardından ortaya çıkan 505 Şabani çetesinin yeni görüntüleri gündem oldu.

'Hudutnamustur' kullanıcı adlı sosyal medya hesabındna paylaşılan görüntülerde 505 Şabani çetesinin Trabzon’da eğlence düzenlediği görülüyor.

Trabzon'da nargileler ile eğlence düzenleyen çetenin bir üyesinin belindeki silah ise gözlerden kaçmadı.

505 Şabani çetesi, "kaçakçılar kralı" lakabıyla anılıyor ve göçmen kaçakçılığı yapmakla tanınıyor.

Öte yandan Trabzon’da Arap ve Suriyeli sığınmacı sayısı da giderek artıyor. Bölgede yerel halktan çok Arap ve Suriyelilerin görülmesi endişe yaratıyor.

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505 ŞABANİ ÇETESİ

ÖSO kontrolündeki Suriye'nin kuzeyinde yer alan Tel Abyad şehrinde yaşayan 505 Ebu Şabani aşireti, ÖSO bayrakları ve lüks hayatları ile TikTok'ta paylaşımlar yaptı.

Koyu bir ÖSO destekçisi olan aşiretin üyeleri, çakarlı ve lüks araba videolarını TikTok'ta yayınladı.

Nargileli gece kulüplerine giden 505 Şabani üyeleri, aşiretin adını mekanın şarkıcısına söylettiriyor, tomar tomar dolarla poz verdi.

Aşiretin bazı üyeleri ise Türkiye'de yaşıyor ve bindikleri çakarlı araçlar ile adeta gövde gösterisi yapıyor.

515 HAŞİMİ ÇETESİ

Arap aşiretlerinin kendilerine özgü rakamlarının olduğu, bu 1002480sayısı Osmanlı'ya isyan eden Haşimilerin sembolizmini içeren bir Arap milliyetçiliğinin alameti olduğunu ifade ediliyor. ‘515’ sembolü Arap milliyetçiliğini en sıkı şekilde savunan Al Naim, Kariyş, Seliym, Heziyl ve Kenani aşiretlerinin de sembolü olduğu öne sürülüyor.

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