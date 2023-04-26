Suriyeli çocuk Suriyelileri eleştirdi: Büyükler oradan kaçmış burada nargile içiyor

Editör: Gülsüm Acıyan

Özellikle sosyal medya hesaplarından paylaşılan sokak röportajlarına konuşan Suriyeliler, Türk milletinin bam teline dokunurken, söyledikleriyle herkesi isyan noktasına getiriyordu.

Yayınlanan bazı röportajlarda, hakaret ve tehdide varan beyanlarda bulunan Suriyeliler’e cevap yine Suriyeli küçük bir çocuktan geldi.

Mikrofon uzatılan küçük çocuk, Suriyeli olduğunu belirterek Suriyelileri eleştirdi.

Suriyeli çocuk, "Büyükler oradan kaçmış, burada nargile içiyor. Sizin erkekleriniz şehit oluyor. Ayıp bu" dedi. Çocuğun sözleri sosyal medyada viral oldu.