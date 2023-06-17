Suriyeli çocuklar çakmakla çatıyı yaktı

Samsun'da Suriyelilerin yaşadığı evdeki çocuklar çatı katında çakmakla oyun oynayınca çatının yanmasına neden oldu.

Suriyeli çocuklar çakmakla çatıyı yaktı

İHA'nın haberine göre, yangın, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Gebi Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir evde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu kişilerin yaşadığı öğrenilen müstakil evde çatıya çıkan çocuklar çakmakla oynarken çatıda bulunan tahtaları tutuşmasınca neden oldu. Alevler kısa sürede çatıya sirayet etti. Çatı yanmaya başladı.

Vatandaşların dumanı fark edip 112'ye ihbar etmesi üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatıda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

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