Suriyeli kadın işçi: Ben haftalık 2 bin lira alıyorum Türklere 4 bin 500 lira veriyorlar

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Mine Akcan
Suriyeli kadın işçi: Ben haftalık 2 bin lira alıyorum Türklere 4 bin 500 lira veriyorlar
Türkiye’de çalışan Suriyeli bir kadın kendisini Türk vatandaşlarıyla kıyaslarken, ‘bana 2 bin lira veriyorlar Türklere ise 4 bin 500 lira veriyorlar’ diye isyan etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye’de Türk vatandaşları işsizlikle ve ekonomik darboğazla mücadele ederken diğer taraftan da daha düşük ücretlerle çalıştırılan yabancı işçilerin işlerini ellerinden almasıyla mücadele etmek zorunda bırakılıyor.

Bir sokak röportajında Suriyeli kadın bir işçinin söyledikleri hem Türk ekonomisinin geldiği noktayı ortaya koyarken, hem de kaçak çalışan yabancı işçilerin kendilerini Türk vatandaşlarıyla kıyaslaması tepkilere neden oldu.

Suriyeli kadın Türkiye’de geçinmenin ne kadar zor olduğunu, kendisinin haftalık ancak 2 bin lira kazanabildiğini ancak Türklerin haftalık 4 bin 500 lira kazandığını söyledi.

Suriyeli kadın röportajda; ‘‘Tekstilde çalışıyorum. Haftalık 2 bin lira alıyorum. Türklere daha fazla veriyorlar. Biz yabancıyız, çalışmak zorundayız. O yüzden bize az veriyorlar. Beğenmiyorsanız başka yere gidin diyorlar. Türklere haftalık 4 bin 500 lira veriyorlar. Ben Suriyeliyim, sigortasız çalışıyorum mecburiyetten. Ev kirası, su, elektrik. Maaşımız ancak yetiyor. Evler çok pahalı. Günlerimiz çok kötü geçiyor. İşten dolayı bir şey yapamıyoruz. Bir şey alamıyorum, ancak makarna yapabiliyorum. Geçinebilmek için ayda en az 15-16 bin lira kazanmak gerekir’’ ifadelerini kullandı.

O anlar sosyal medyada defalarca paylaşılırken, kadının söyledikleri gündem oldu.

screenshot-1.png

Son Haberler
Uzmanlardan kritik kalp krizi uyarısı Sağlık
Uzmanlardan kritik kalp krizi uyarısı
Tuzla Piyade Okulu skandalında görev yeri değişimi Gündem
Tuzla Piyade Okulu skandalında görev yeri değişimi
Avrupa Adalet Divanı'ndan flaş 'Süper Lig' açıklaması. UEFA ve FIFA karşı çıkmıştı Spor
Avrupa Adalet Divanı'ndan flaş 'Süper Lig' açıklaması. UEFA ve FIFA karşı çıkmıştı
Çin'deki deprem felaketindeki can kaybı 135'e yükseldi Dünya
Çin'deki deprem felaketindeki can kaybı 135'e yükseldi
Alman Hükümeti'nden Türkleri kara kara düşündürecek anlaşma Dünya
Alman Hükümeti'nden Türkleri kara kara düşündürecek anlaşma
Galatasaray Angelino ile ilgili kararını verdi Spor
Galatasaray Angelino ile ilgili kararını verdi
Dünyanın en kötü yemekleri listesindeydi, fiyatı iki katına çıktı Gündem
Dünyanın en kötü yemekleri listesindeydi, fiyatı iki katına çıktı