Suriyeli kadın işçi: Ben haftalık 2 bin lira alıyorum Türklere 4 bin 500 lira veriyorlar

Türkiye’de Türk vatandaşları işsizlikle ve ekonomik darboğazla mücadele ederken diğer taraftan da daha düşük ücretlerle çalıştırılan yabancı işçilerin işlerini ellerinden almasıyla mücadele etmek zorunda bırakılıyor.

Bir sokak röportajında Suriyeli kadın bir işçinin söyledikleri hem Türk ekonomisinin geldiği noktayı ortaya koyarken, hem de kaçak çalışan yabancı işçilerin kendilerini Türk vatandaşlarıyla kıyaslaması tepkilere neden oldu.

Suriyeli kadın Türkiye’de geçinmenin ne kadar zor olduğunu, kendisinin haftalık ancak 2 bin lira kazanabildiğini ancak Türklerin haftalık 4 bin 500 lira kazandığını söyledi.

Suriyeli kadın röportajda; ‘‘Tekstilde çalışıyorum. Haftalık 2 bin lira alıyorum. Türklere daha fazla veriyorlar. Biz yabancıyız, çalışmak zorundayız. O yüzden bize az veriyorlar. Beğenmiyorsanız başka yere gidin diyorlar. Türklere haftalık 4 bin 500 lira veriyorlar. Ben Suriyeliyim, sigortasız çalışıyorum mecburiyetten. Ev kirası, su, elektrik. Maaşımız ancak yetiyor. Evler çok pahalı. Günlerimiz çok kötü geçiyor. İşten dolayı bir şey yapamıyoruz. Bir şey alamıyorum, ancak makarna yapabiliyorum. Geçinebilmek için ayda en az 15-16 bin lira kazanmak gerekir’’ ifadelerini kullandı.

O anlar sosyal medyada defalarca paylaşılırken, kadının söyledikleri gündem oldu.