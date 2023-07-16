Suriyeli örgüt elinde sopalarla Türk halkına meydan okudu

Kendilerine "Deyrizor'un Evlatları" diyen Suriyeli örgüt, Kayseri sokaklarında ellerinde sopalarla gövde gösterisi yaptı.

Suriyeli örgüt elinde sopalarla Türk halkına meydan okudu

Son zamanlarda oluşan sığınmacı örgütlenmeleri gün geçtikçe artmaya devam ediyor. 515 haşimi örgütü, 505 haşimi örgütü derken bunlara yeni bir örgüt daha eklendi.

Kendilerini "Deyrizor'un Evlatları" olarak tanımlayan örgüt dün akşam saatlerinde Kayseri’de ellerine sopaları alarak kayseri sokaklarına çıktı. Daha sonra video kaydına başlayan örgüt arka fona yüksek sesli Arapça müzik açarak ellerindeki sopaları sallayarak kayseri sokaklarında yürüdü. Video sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki topladı.

HALKI SOPALARLA KOVALADILAR İDDİASI

İddiaya göre videonun altına yorum atan Suriyeli örgüt üyeleri, Türk vatandaşları sokakta kovaladığını iddia etti. Sosyal medyada tepki çeken video kısa sürede gündem oldu.

TÜRKİYE’Yİ BÜYÜK BİR TEHLİKE BEKLİYOR ÇOĞALIYORLAR

Gün geçtikçe artan sığınmacı sayısı örgütlenmeleri de beraberinde getirdi. Suriyeliler, Afganlar kendi aralarında örgütlenerek Türk halkına karşı cephe almaya devam ediyor. Son zamanlarda sığınmacılar ülkelerine geri gönderilmeye başlansa da, bunu fark eden sığınmacılar çatıda veya bodrum katlarında saklanmaya ve ülkede kalıcı olmaya devam ediyorlar.

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