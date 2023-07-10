Suriyeli sayısı Hataylıları geçti... Tehdit adım adım büyüyor

Hatay bölgesinin en büyük sorununun sığınmacılar olduğunu söyleyen CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, “Suriyeli sayısı Hataylı sayısını geçti” açıklamasında bulundu.

Suriyeli sayısı Hataylıları geçti... Tehdit adım adım büyüyor

23 CHP milletvekili, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmeleri için Suriye yönetimi ile anlaşılması ile ilgili TBMM Başkanlığı’na genel görüşme önergesi verdi.

Söz konusu önergenin imzacılarından olan Güzelmansur, Hatay’ın sığınmacı sorunundan en çok etkilenen illerin başında geldiğini söyledi. Güzelmansur, Hatay’da resmi verilere göre 400 bin, gayri resmi verilere göre ise 600 bin sığınmacı olduğunu ifade etti.

Hatay bölgesinin en büyük sorununun sığınmacılar olduğunu söyleyen CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, “Suriyeli sayısı Hataylı sayısını geçti” dedi.

Güzelmansur, “Türk nüfusunu geçtiler, bazı bölgelerde Suriye uyruklu Türk vatandaşı, normal Türk vatandaşından daha fazla” dedi. Suriye’ye yalnızca Türkiye’nin sınır kapılarının kapalı olduğuna dikkat çeken Güzelmansur, “Geçici süre için kapalı dediler, 11 yıldır kapalı. Lübnan, Ürdün ve Irak; Suriye’ye kapılarını açtı ancak biz açmıyoruz” ifadelerini kullandı.

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