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  • Yeni Akit saldırıya uğrayan doktoru hedef gösterdi. Suriyeli sığınmacı doktora saldırıp burnunu kırmıştı

Yeni Akit saldırıya uğrayan doktoru hedef gösterdi. Suriyeli sığınmacı doktora saldırıp burnunu kırmıştı

İzmir'de hamile eşini hastaneye götüren Suriyeli sığınmacı "Karıma erkek doktor bakamaz" diyerek asistan doktora saldırıp burnunu kırdı. Yeni Akit isimli gazete ise burnu kırılan şiddet mağduru asistan doktoru hedef gösterdi.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 19:55
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Suriyeli sığınmacı doktora saldırıp burnunu kırdı Yeni Akit doktoru hedef gösterdi

Yeni Akit saldırıya uğrayan doktoru hedef gösterdi. Suriyeli sığınmacı doktora saldırıp burnunu kırmıştı
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İzmir S.B.Ü Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dehşet dolu anlar yaşandı. Kadın Hastalıkları ve Doğum biriminde görevli Asistan Dr. M. Furkan Balcı, Suriye uyruklu şahsın saldırısına uğradı. Eşinin randevusunun erkek bir doktora verildiğini öğrenen Suriye uyruklu A. K. doktor Furkan Balcı'nın burnunu kırdı.

Saldırgan, güvenliklerin koruma kalkanı içerisinde önce güvenlik odasına alındı ve ardından olay yerine gelen polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Hekim Birliği Sendikası tarafından iş bırakma kararı alındığını açıkladı.

YENİ AKİT DOKTORU HEDEF GÖSTERDİ

Yeni Akit isimli gazete ise Suriyeli bir kişi tarafından saldırıya uğrayan ve burnu kırılan şiddet mağduru asistan doktor Furkan Balcı'yı hedef gösterdi.

Habere "Burnu kırılan erkek asistan doktorun mahremiyet ihlali! Hem zorbalıkla kadın hekim hakkını elinden aldı hem şikayetçi oldu" başlığını atan Yeni Akit tarafından Twitter'da paylaşılan tweet de tepki topladı.

Gazetenin haberinde ise yine doktoru hedef alan ve adeta şiddete uğrayarak burnu kırılan doktoru suçlayıcı ifadeler kullanıldı. İşte Yeni Akit isimli gazetenin haberinden tepki çeken bölümler:

"Asistan Hekim Mücahit Furkan Balcı, muayene ettiği kadının kocası tarafından darbedildi. Balcı, her ne kadar mağdur rolü oynasa da olayın perde arkasında, "mahremiyet" ihlali çıktı.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Birimi'nde görevli bir kadın doktordan randevu alan anne adayı, gittiğinde Asistan Doktor Mücahit Furkan Balcı tarafından muayene edilmek istendi. Kadın hasta, erkek doktora muayene olmak istemediğini söyleyerek eşinin de muayene odasına alınmasını istedi.

Asistan hekim Balcı, "Burası kadın doğum, eşinizi alamam." dedi.

Kadın sinirlenerek odadan dışarı çıktı. Daha sonra kadının eşi asistan doktorla tartıştı. Tartışma arbedeye döndü.

Hem kadın doktor seçen kadının mahremiyetini ihlal edip hem de üste çıkarak şikayetçi olduğunu belirten Asistan Hekim Balcı şikayet dilekçesinde..."

 

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E
1.12.2022 20:07
Ak.İt  
 
asuman 1789
1.12.2022 20:06
akitin yaptığına şaşırdıkmı bunlar Türk düşmanı arap seviciler  
 
Mert
1.12.2022 20:04
Bir gün o ve efendileri mutlaka bunların hesabını verecek hem de misliyle.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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