Suriyeli sığınmacı Taksim'de turist kadına dehşeti yaşattı

İHA'nın haberine göre, olay, önceki gün saat 12.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı’nda meydana geldi. Türkiye'ye 1 ay önce gelen İran uyruklu turist Zöhre C., meydanda yürüdüğü esnada yaklaşık 50 bin lira değerinde cep telefonuyla ilgilenmeye başladı.

O esnada kadının karşısından gelen bir şahıs, turist kadının dalgınlığından yaralanarak telefonunu elinden kaparak kaçmaya başladı. Kadın ise çığlık atarak hırsızın peşinden koşmaya başladı.

Talimhane’ye giren şahıs, kadının çığlıklarını duyan esnaf tarafından müdahale edildi. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.

Çay bardağı fırlatıp, çelme taktılar

Bir esnaf şahsa önce çay bardağını fırlatırken, bir diğeri ise çelme taktı. Şahıs ardından vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis, şahsı gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Suriye uyruklu Beşir H. ÇA.’nin ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı. Adliyeye sevk edilen şahıs, “kapkaç” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.