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Suriyeli sığınmacı Taksim'de turist kadına dehşeti yaşattı

Taksim Meydanı’nda yürüyen İran uyruklu kadın turist telefonuyla ilgilendiği esnada kapkaça uğradı. Kadının yaklaşık 50 bin liralık cep telefonunu çalan Suriyeli sığınmacı Talimhane’de esnaf tarafından çay bardağı fırlatılıp çelme takılarak yakalandı.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 10:26
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Suriyeli sığınmacı Taksim'de turist kadına dehşeti yaşattı

Suriyeli sığınmacı Taksim'de turist kadına dehşeti yaşattı
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İHA'nın haberine göre, olay, önceki gün saat 12.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı’nda meydana geldi. Türkiye'ye 1 ay önce gelen İran uyruklu turist Zöhre C., meydanda yürüdüğü esnada yaklaşık 50 bin lira değerinde cep telefonuyla ilgilenmeye başladı. 

O esnada kadının karşısından gelen bir şahıs, turist kadının dalgınlığından yaralanarak telefonunu elinden kaparak kaçmaya başladı.  Kadın ise çığlık atarak hırsızın peşinden koşmaya başladı. 

Talimhane’ye giren şahıs, kadının çığlıklarını duyan esnaf tarafından müdahale edildi. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.
Çay bardağı fırlatıp, çelme taktılar

Bir esnaf şahsa önce çay bardağını fırlatırken, bir diğeri ise çelme taktı. Şahıs ardından vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis, şahsı gözaltına aldı. 

Emniyete götürülen Suriye uyruklu Beşir H. ÇA.’nin ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı. Adliyeye sevk edilen şahıs, “kapkaç” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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