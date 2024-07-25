Suriyeli uyruklu 10 IŞİD’li yakalandı. 2’sine Türk vatandaşlığı verilmiş

Düzenleme: Kaynak: AA
Suriyeli uyruklu 10 IŞİD’li yakalandı. 2’sine Türk vatandaşlığı verilmiş

İzmir’de terör örgütü IŞİD’e yönelik yapılan operasyonda 2’si sonradan Türk Vatandaşlığı alan Suriye uyruklu 10 IŞİD’li yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Örgüt adına faaliyet yürüttüğü belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. 2'si sonradan Türk vatandaşlığına geçen Suriye uyruklu 10 IŞİD’li yakalandı.

FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Öte yandan operasyonda yapılan aramalarda dijital materyale de el konuldu. Firari 2 şüpheliyi yakalamak için ise çalışmalar başlatıldı.

31 YABANCI UYRUKLU DA YAKALANDI

Operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde yakalanan 31 yabancı uyruklu ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

13 İLDE DAHA OPERASYON YAPILDI

Ayrıca İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde IŞİD’e yönelik “Gürz-1” operasyonlarında 72 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

Paylaşılan bilgilere göre, Ankara, Adana, Antalya, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon olmak üzere 13 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "Gürz-1" operasyonları düzenlendi.

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