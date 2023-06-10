Suriyeliler 15 Temmuz kahramanı Ömer Halis Demir’in heykeliyle dalga geçti

Editör: Özlem Kıral

Türkiye’de Suriyeli sığınmacı ve kaçak sorunu giderek büyüyor. Türkiye’de Suriyelilerin varlıklarının tartışılması uzun süredir devam ediyor.

Muhalefet sığınmacıları ülkelerine göndermenin doğru olduğunu her gün açıklarken, iktidar ise Suriyelilerin Türkiye'de kalacağını, kalması gerektiğini söylüyor.

Sosyal medyada bir Suriyeli sığınmacının 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in heykeli ile dalga geçtiği anlar yeniden viral oldu.

Niğde'de Suriyeli sığınmacı olduğu iddia edilen şahıs 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in heykeliyle dalga geçtiği anları kayda alıp sosyal medyadan yayınladı.

Ne zaman çekildiği belli olmayan görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Görüntülerde Suriyeli sığınmacının Şehit Ömer Halisdemir heykeliyle "Sen soğukta silahla bekle ben gezmeye gidiyorum." diyerek dalga geçtiği öne sürüldü.

ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR

Ömer Halisdemir 20 Şubat 1974 Niğde, Bor doğumlu; 16 Temmuz 2016 Gölbaşı Ankara''da şehit oldu. Yedi çocuklu bir aileden gelen Ömer Halisdemir, çocukluğunu Bor, Niğde'nin Çukurkuyu beldesinde geçirdi. Çukurkuyu'da okul sonralarında çobanlık yaptı.

Hatice Halisdemir ile olan evliliğinden Elifnur ve Doğan Ertuğrul adlarında iki çocuğu dünyaya geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Türkiye sınırları içinde ve dışında çeşitli görevlerde yer aldı. Babası Hasan Hüseyin Halisdemir''in aktardığı bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında öldürdüğü komutan Semih Terzi ile birlikte daha önceden Afganistan'da görev yapmıştı.

15 Temmuz 2016''da darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığına girmeye çalışan Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Semih Terzi'yi, Özel Kuvvetler komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı''dan aldığı emir üzerine göğsünden vurarak öldürdü.

Bunun üzerine Semih Terzi''nin korumalarından Binbaşı Fatih Şahin ve Üsteğmen Mihrali Atmaca da otuz kurşunla Halisdemir'in hayatına son verdi. Daha sonra ise darbe yanlısı astsubaylar Nedim Şahin ve Gökmen Ata ölü ele geçirilmiş; otuz altısı ise teslim alınarak Gölbaşı Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.